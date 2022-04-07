شاهد .. بعد شائعات أنفصالها.. لن تصدق ماذا فعلت ’’ياسمين صبري‘‘ لتقهر كل من روج لانفصالهما !! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد شائعات أنفصالها.. لن تصدق ماذا فعلت ’’ياسمين صبري‘‘ لتقهر كل من روج لانفصالهما !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

فجرت النجمة ياسمين صبري ضجة بعد مشاركتها بمحاضرة داخل جامعة King's College London في مدينة لندن، بريطانيا، حول قضايا المرأة وكيفية توجيه قدراتها لإطلاق العنان لأهدافها في المجتمع.

وظهرت صبري بكامل زينتها وتعمدت وفق ناشطين لبس مجوهرات ثمينة للغاية أهداها لها زوجها أحمد أبو هشيمة، وذلك للرد على شائعات انفصالهما والتي ترددت مؤخراً.

ونسّقت ياسمين للمناسبة إطلالة التنورة الميدي مع البلوزة باللون الأبيض من مجموعة توم فورد Tom Ford، أما البليزر فهي من توقيع دار ديور Dior.

ونسّقت ياسمين للمناسبة إطلالة التنورة الميدي مع البلوزة باللون الأبيض من مجموعة توم فورد Tom Ford، أما البليزر فهي من توقيع دار ديور Dior.

يّنت ياسمين صبري مظهرها بقطع مجوهرات ذهبية اللون من توقيع دار كارتييه Cartier العريقة، وقد نشرت صورة واضحة، تستعرض فيها تلك القطع الفارهة، على حسابها الرسمي على انستقرام.

في ما يلي تفاصيل وأسعار تصاميم المجوهرات التي انتقتها ياسمين في أحدث إطلالاتها:

ساعة Panthère de Cartier، موديل بحجم صغير، آلية حركة كوارتز.

علبة مصنوعة من الذهب الأصفر 750/1000 ، الأبعاد: 20 مم × 25 مم ، السماكة: 6 مم.

مع تاج مرصّع من الياقوت، ميناء مطلي بالفضة، عقارب من الصلب الأزرق على شكل سيف، ذهب أصفر 750/1000. سوار ثلاثي الحلقات، مقاوم للماء إلى 3 بار (حوالي 30 مترًا).

يبلغ ثمن هذه الساعة نحو 39,200 دولاراً.

سوار الحب من مجموعة The Love مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، مرصّع بـ 4 ماسات قطع بريانت بإجمالي 0.42 قيراط.

يبلغ ثمن هذا السوار الماسي نحو 11,100 دولاراً.

أقراط LOVE مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 750/1000. العرض: 3.6 مم. القطر الداخلي 32.6 ملم.

يبلغ ثمن هذه الأقراط نحو 4,100 دولاراً.

سوار Panthère de Cartier، مصنوع من الذهب الأصفر 750/1000، مع الأونيكس، ومرصّع بحبيتي عقيق تسافوريت.

يبلغ ثمن هذا السوار نحو 8,050 دولاراً.

سوار Panthère de Cartier، مصنوع من الذهب الأصفر 750/1000، مع الأونيكس، مرصّع بالزمرد والماس قطع بريانت.

يبلغ ثمن هذا السوار نحو 27,000 دولاراً.

سوار Panthère de Cartier، مصنوع من الذهب الأصفر 750/1000، مع العقيق والتسافوريت، والأونيكس.

يبلغ ثمن هذا السوار نحو 11,500 دولاراً.

خاتم Panthère de Cartier، مصنوع من الذهب الأصفر 750/1000، مع العقيق والتسافوريت، مع الأونيكس.

يبلغ ثمن هذا الخاتم نحو 6,600 دولاراً.

خاتم Panthère de Cartier، مصنوع من الذهب الأصفر 750/1000، مع العقيق اليماني، مرصّع بعقيقين تسافوريت.

يبلغ ثمن هذا الخاتم نحو 3,450 دولاراً.

قلادة Panthère de Cartier، مصنوع من الذهب الأصفر 750/1000، ومرصّعة بعقيق التسافوريت وأنف من الأونيكس. الطول: 65.7 سم.

يبلغ ثمن هذه القلادة نحو 20,300 دولاراً