شاهد .. ليس ياسر جلال ولا محمد رمضان.. هذا هو أعلى نجم مصري تحقيقاً للدخل ودفعاً للضرائب في رمضان .. لن تصدق من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر ليس ياسر جلال ولا محمد رمضان.. هذا هو أعلى نجم مصري تحقيقاً للدخل ودفعاً للضرائب في رمضان .. لن تصدق من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

يخوض نجوم الفن والدراما المصرية سباقاً محموماً وصراعاً من نوع آخر في الموسم الرمضاني الحالي.

ومع هذه الاستعدادات، نعيد التذكير بما حققه نجوم الفن المصري من عائدات خلال الموسم الرمضاني الفائت 2021م.

فقد نشرت صحف مصرية قيمة الضرائب المفروضة على أرباح الفنانين المشاركين في دراما رمضان 2021، والمثبتة في تعاقداتهم مع شركات الإنتاج والمسجلة -أيضًا- بالشهر العقاري.

ووصلت قيمة ضريبة رامز جلال عن برنامجه الجديد ”رامز عقله طار“ (446 ألف دولار)، والذي تعاون به للمرة الأولى مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ داخل مدينة ألعاب في مدينة الرياض، ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف.

وبلغت قيمة ضريبة الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي (261 ألف دولار)، ليس لمشاركته في مسلسل درامي، بل بظهوره كوجه دعائي في سلسلة من الإعلانات المختلفة.

أما النجمة دينا الشربيني، فكانت الضريبة المفروضة عليها (159 ألف دولار) كونها خاضت سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل ”قصر النيل“.

فيما وصلت قيمتها لمحمد رمضان (142 ألف دولار) عن مشاركته في مسلسل ”موسى“، تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، ومن بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، وتارا عماد.

وبلغت قيمة ضريبة النجمة ياسمين عبد العزيز عن مسلسلها ”اللي مالوش كبير“ (133 ألف دولار)، والتي شاركت به برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، وتدور أحدثه في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، من التاريخ المصري.

وبعد عودة الفنانة منى زكي إلى دراما رمضان 2021، فإن قيمة الضريبة المفروضة عليها (108 آلاف دولار) عقب مشاركتها في مسلسل ”لعبة نيوتن“، والتي دارت أحداثه حول رغبة ”هنا“ منى زكي، و“حازم“ محمد ممدوح، في إنجاب طفلهما في أميركا ليحصل على الجنسية، ولكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب، وتتغير حياتهما بأكملها.

كما ذكرت الصحف المصرية، أن الضريبة المفروضة على أحمد السقا، وصلت إلى (108 آلاف دولار)، بعد مشاركته في مسلسل ”نسل الصعيد“، وقاسمه البطولة الفنان أميرة كرارة.

وخاض الفنان يحيى الفخراني، سباق دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل ”نجيب زاهي زركش“، وبلغت الضريبة المفروضة عليه (95 ألف دولار).