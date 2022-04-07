شاهد .. تعرف على الفتاة الوحيدة التي أحبها الفنان بليغ حمدي حتى النهاية وأوصى بأن يدفن الى جوارها .. ومفاجأة بشأن هويتها ؟؟

انت الان تتابع خبر تعرف على الفتاة الوحيدة التي أحبها الفنان بليغ حمدي حتى النهاية وأوصى بأن يدفن الى جوارها .. ومفاجأة بشأن هويتها ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

فشل فى كلية الحقوق وطُرد من المعهد العالي للموسيقى، ولكن الموسيقار الراحل بليغ حمدى لم يشك فى موهبته بل ذهب إلى شارع علوى، وبدأ يبحث عن فنان يغنى ألحانه.

حلم بليغ حمدي حينها أن يحصل على تذكرة لحضور حفل كوكب الشرق أم كلثوم، ولم يكن يعلم أن القدر سيربط اسميهما معًا يومًا ما.

وفى أواخر الخمسينيات جاءت الفرصة، إذ بدأ العمل مع فرقة "ساعة لقلبك"، التى كانت تقدم برنامجا أسبوعياً شهيرا آنذاك، وصنعت عددا كبيرا من نجوم الكوميديا.

الفرقة ساعدته على التواصل مع المطربة فايدة كامل والتعاون معها، كأول فنان يؤدى لحنًا لـ"بليغ".

وقال في تصريح له للجريدة الحياة قال الموسيقار بليغ حمدي إن سر نجاح ألحانه حفظه للقرآن الكريم حيث انه قرأه أكثر من ٤٠ مرة"، مؤكداً أن المرأة الوحيدة التى أحبها حتى النهاية كانت والدته فقط، لذا أوصى بأن يدفن إلى جوارها.