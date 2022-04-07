انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة.. أنكشاف الديانة الحقيقة للفنانة ’’دينا الشربيني‘‘ نجمة مسلسل المشوار والذي أخفتها عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار) تصدرت الفنانة دينا الشربيني الترند بعد ادائها دور البطلة في مسلسل المشوار مع النجم محمد رمضان. معلومات عن دينا الشربيني :

الإسم الكامل باللغة العربية: دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني

الإسم باللغة الإنجليزية: Dina El Sherbiny

تاريخ الميلاد: ١٧ / ٣ / ١٩٨٥

محل الميلاد: القاهرة، جمهورية مصر العربية

الديانة: مسلمة

العمر: ٣٥ عام

المهنة: مذيعة وممثلة تلفزيونية

بداية المشوار الفني: عام ٢٠١١

الجنسية: مصرية

سنوات النشاط: ٩ سنوات، وما زالت مستمرة إلى وقتنا هذا.

الحالة الإجتماعية: متزوجة

الزوج: الفنان عمرو دياب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. مفاجأة صادمة.. أنكشاف الديانة الحقيقة للفنانة ’’دينا الشربيني‘‘ نجمة مسلسل المشوار والذي أخفتها عن الكل !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.