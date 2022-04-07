- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر سهام جلال تكشف لأول مرة سراً خطيراً من كواليس «صعيدي في الجامعة الأمريكية».. والجمهور مصدوم !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة المصرية سهام جلال سراً من كواليس فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذي عُرض لأول مرة عام 1998.
وأوضحت سهام أن الفنانة غادة عادل هي من كانت ستؤدي دورها في الفيلم، مشيرةً إلى أن الأمور تغيَّرت فيما بعد أثناء التصوير.
وقالت النجمة الشهيرة، خلال لقائها أمس في برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، إن «لمياء» في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» كان سبب شهرتها في فترة التسعينات، بعد ترشيح المخرج سعيد حامد لها.
وأضافت: «دوري الأساسي كان دور عبلة بتاع غادة عادل، لكن يوم التجهيز أستاذ سعيد حامد طلب مني الوقوف بجانب محمد هنيدي، لأنني طويلة أوي، سكت، وقال: مش هينفع».
وتابعت: «فوجئت الحمد لله بإسناد دور لمياء، وفرحت جداً لأنه عجبني، ودور شقي ودمه خفيف».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. سهام جلال تكشف لأول مرة سراً خطيراً من كواليس «صعيدي في الجامعة الأمريكية».. والجمهور مصدوم !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.