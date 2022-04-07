شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. أستخراج جثة فنان شهير بعد دفنه والاحتفال به .. من يكون ؟؟ (اتفرج فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف مقطع فيديو لحظة احتفال مجموعة من الأشخاص في ديسكو بولاية ماريلاند الأمريكية بطريقة غريبة ومثيرة.

وأخرج هؤلاء الأشخاص جثة المغني Goonew الذي قُتل قبل مدة من كفنه ووضعوا تاج على رأسه.

وقام المحتفلون بتشغيل الأغاني واحتفلوا معه الاحتفال الأخير قبل دفنه مرة أخرى.

والغريب أن جميع الأشخاص الذين تواجدوا في المكان لم يستنكر أحدهم ما حدث.

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