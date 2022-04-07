شاهد .. مشهد رقصة الفنانة ميريام فارس التي أحدثت جدلاً واسعاً لم يحذف.. شاهدو الفيديو المسرب كاملاً !!

انت الان تتابع خبر مشهد رقصة الفنانة ميريام فارس التي أحدثت جدلاً واسعاً لم يحذف.. شاهدو الفيديو المسرب كاملاً !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)
لا زال النقاش حول رقصة الفنانة اللبنانية ميريام فارس في احد الاعلانات قائماً على السوشيال ميديا.
واعتبر البعض ان ميريام التي لفتت الانظار بعفويتها، لم تكن موفقة برقصتها، لأنها لا تناسب اجواء شهر رمضان المبارك.
وتفاوتت الآراء في هذا الخصوص، الا ان كثيرين دافعوا عن ميريام، وبعد الجدل اشار البعض الى انه تم حذف المشهد، لكن في الفيديو الرسمي للاعلان، لا زال مشهد الرقصة كاملاً من دون اي نقصان.
وكانت ميريام قد شاركت اللينك مع متابعيها لكي يشاهدوه، وذلك على خاصية الستوري.
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