شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. نجم مسلسل (بربروس) يعتزل التمثيل والحزن يخيم على قلوب محبيه !! (الحقيقة الكاملة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. نجم مسلسل (بربروس) يعتزل التمثيل والحزن يخيم على قلوب محبيه !! (الحقيقة الكاملة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

علّق النجم التركي ​أنجين ألتان دوزياتان​ على خبر تمديد مسلسل ​البربروس​ لجزء ثاني، اذ قال: الامر لا يزال في مرحلة العمل، لا أعرف.

ولن يكون من الصواب أن أتحدث".



كما ردّ ايضا على خبر اعتزاله التمثيل بالقول: "كلا لن أترك التمثيل. لكن من الممكن أن آخذ استراحة".



الجدير ذكره ان أنجين اشتهر بمسلسل "قيامة أرطغرل" وهو مسلسل يحمل الطابع التاريخي، وتقع احداثه في القرن 13 الميلادي، حيث عرض سيرة حياة قائد قبيلة "قايي" من اتراك الأوغوز ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الذي يدعى ارطغرل بن سليمان شاه.