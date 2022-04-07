شاهد .. أتتذكرون "جوان جبور" نجمة ذا فويس كيدز ؟؟ .. هكذا بدت اليوم بعدما بغلت سن الزواج وخطفت عقول الشباب بجمالها !! (صور)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون "جوان جبور" نجمة ذا فويس كيدز ؟؟ .. هكذا بدت اليوم بعدما بغلت سن الزواج وخطفت عقول الشباب بجمالها !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

جوان جبور طفلة ذا فويس كيدز في الموسم الأول تغيرت ملامحها بدرجة كبيرة بعد مرور 6 سنوات تقريباً على ظهورها الأول عام 2016 حيث أصبحت مراهقة جميلة ولاحظ الجمهور التغير الكبير في ملامحها وصوتها وتستعد حالياً لاحتراف الغناء بدرجة أكبر.

وقدمت وان جبور لأول مرة على المسرح أغنية أنا قلبي دليلي للمطربة ليلى مراد ولاقت نجاح كبير لدى الجمهور ثم انضمت إلى فريق كاظم الساهر حيث تطورت مهارتها كثيراً لكنها خرجت خلال مرحلة المواجهة ولم تصل إلى المواجهة النهائية.



كما نالت جوان إعجاب الجمهور بسبب براءة ملامحها وتسريحة شعرها الطفولية الجميلة التي تركت أثر مميز لدى الجميع، لكن بعد أن أصبحت مراهقة اختلفت ملامحها كثيراً وأصبحت جميلة بخاصة مع تسريحة شعرها ولونه الجديد الذي جعلها تبدو أكبر سناً.



ظلت جوان جبور أيضًا لسنوات تضع تقويم أسنان حتى اعتاد الجمهور على مظهرها به لكن بعد فترة استغنت عنه مما كان له تأثير كبير على مظهرها الخارجي وعلى صوتها أيضًا هذا بجانب بعض المكياج الخفيف وإن كانت جوان تظهر في كثير من الصور بإطلالة طبيعية تناسب عمرها وبدون مكياج.

المقارنة بين مظهر جوان جبور بين الماضي والحاضر يعكس الفارق الكبير بينهما بخاصة وأنها قد نشرت صورة واحدة خلال طفولتها وكان عمرها وقتها لا يتجاوز الـ3 سنوات وتمتعت عندها بجمال طبيعي ورقة غير عادية لكن ملامحها تغيرت كثيراً جداً من وقتها إلى اليوم.



أما عن خطط جوان الحالية فهي تخضع لتدريبات صوت بشكل منتظم كي تحافظ على مسيرتها في مجال الغناء كما أنها تحافظ على العلاقات مع زملائها في ذا فويس كيدز مثل غدي ولين الحايك بجانب ظهورها مع نداء شرارة الفائزة في ذا فويس للشباب وحرصت على الظهور في بعض البرامج كي تقدم عدد من الأغاني القديمة التي حققت شهرة كبيرة من خلالها.

نجوم “ذا فويس كيدز” يودعون الطفولة

جدير بالذكر أنه لم تكن جوان جبور هي الوحيدة من مشاركين ذا فويس كيدز التي فاجئت جمهورها حيث أثارت ميرنا حنا مسبقًا الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر عددًا من صورها التي تظهر تغيير كبير في ملامحا الطفولية التي اعتاد عليها جمهورها.

أيضاً زين عبيد أصبح مختلفاً تمامًا بعد أن أصبح شاباً، وتحديداً بعد خضوعه لعملية تكميم معدة خسر على إثرها وزنه الزائد، الذي عرف به خلال مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، كذلك محمد عزيز الهداجي تغيرت ملامحه بشكل لافت بعد أن ودع الطفولة وأصبح شابًا وسيمًا.

ومن نجوم ذا فويس كيدز الذي أصبح شكله مختلفاً عن بدايته في البرنامج، هو مروان النصوح الذي فاجأ الجمهور بملامحه وهو شاب، وأيضاً علي الهادي الذي تغيرت ملامحه على نحو ملحوظ.

لا يمكن أن ننسى نهيلة القلعي التي بدت شابة في العشرين من عمرها، ورغم أن شكلها مازال يحتفظ بملامح الطفولة التي أطلت بها في ذا فويس كيدز، إلا أنها لفتت الأنظار بتغيرها بعد أن صبغت شعرها بالأشقر وأصبحت ترتدي ملابس عصرية تناسب سنها.

أما غدي بشارة فمازال يحتفظ بملامحه التي عرف بها خلال مشاركته في برنامج ذا فويس كيدز، وكذلك جويرية التي رغم دخولها في مرحلة المراهقة وتغيرها إلا أنها مازالت بنفس الشكل الذي عرفها به الجمهور.

يذكر أن الموسم الأول من ذا فويس كيدز عرض عام 2016، وتكونت لجنة تحكيمه من الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وفاز باللقب الطفلة اللبنانية “لين الحايـك” من فريق القيصر.