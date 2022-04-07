شاهد .. سألوا مؤلف أرابيسك ليه الزعيم عادل إمام رفض يشارك معاكوا في المسلسل ؟؟ .. فصدم الجميع بالرد وكشف ما كان مخفي عن الكل !!

انت الان تتابع خبر سألوا مؤلف أرابيسك ليه الزعيم عادل إمام رفض يشارك معاكوا في المسلسل ؟؟ .. فصدم الجميع بالرد وكشف ما كان مخفي عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدث السيناريست، بلال فضل، في وقت سابق، إن مسلسل 'أرابيسك' كان الإتفاق أن يقوم الفنان عادل إمام ببطولته، لكن بمجرد تأخره قرر أسامة أنور عكاشة فوراً اللجوء إلى الفنان صلاح السعدني كبديل، لأنه كان يرفض تأخير أعماله مهما كان السبب، على حد قوله.

أضاف فضل خلال برنامج ''الموهوبون في الأرض'' على قناة ''التلفزيون العربي'' أمس الاثنين، أن ''الأستاذ أسامة كان دايماً بيبص لقدام''.

وأشار إلى أن شغفه بالعمل الدائم كان سبب عدم اهتمامه بالاحتفاظ بأرشيفه، فضاعت الكثير من المسلسلات القديمة التي يرجو إعادة البحث عنها، مثل مسلسلات أسوار الحب، الحصار، زهرة البنفسج، الحارس الأخير، سلمى.

وأشاد فضل بتواضع عكاشة الذي كان يجلس معه بعد كل مسلسل ليستمع لرأيه، رغم أنه كان شاباً صغيراً ولم يكتب أي سيناريو، ثم ساعده في أول سيناريوهاته.

وأرابيسك هو مسلسل مصري أنتج وعرض بعام 1994 من تأليف أسامة أنور عكاشة.