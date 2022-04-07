شاهد .. بعد الطلاق.. الفنان معتصم النهار يصدم جمهوره ويظهر في أحضان فتاة شديدة الجمال في شهر رمضان !! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد الطلاق.. الفنان معتصم النهار يصدم جمهوره ويظهر في أحضان فتاة شديدة الجمال في شهر رمضان !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت فتاة تُدعى سارة، والتي تعتبر من اشد المعجبين بالفنان معتصم النهار، ضيفة في احدى الحلقات الرمضانية على احدى المنصات، حيث قالوا لها ان الفنان اراد ان يهدي معجبيه عطرا مفضلا لديه، وخلال قيام سارة بفتح الهدية، فاجأها معتصم النهار بالدخول الى الاستوديو، بعد ان قرر ان يحقق رغبتها برؤيته.

وصدمت سارة بدخول معتصم النهار الى الاستديو، ولم تصدق انها قابلت الفنان وجها لوجه، فقامت بإحتضانه بشدة، وعبرت عن محبتها له، ليرد عليها بالقول: "حبيبة قلبي أنتِ"، ثم فتحا العطور سويا.

يذكر أن معتصم النهار قد انفصل مؤخرا عن زوجته لين برنجكجي، بعد ان اثارا الجدل بحذف الصور التي تجمعهما سوياً عبر صفحاتهما على مواقع التواصل وإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض، ما جعل المتابعين يتحدثون عن الإنفصال ويتساءلوا حول حقيقة الطلاق، وتصدّرت أخبار طلاقها عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حتى أكد مصدر مقرّب الخبر، موضحاً أن الطلاق تمّ قبل أسابيع في المحاكم السورية.

ثم أثارت لينا زوجة النهار الجدل بمنشور نشرته عبر خاصية الستوري في حسابها على انستغرام، تحدثت فيه عن الغدر والأذى، قائلة: "“الحمدلله الذي يُذهب الحبّ إذا حلَّ الأذى، ويسهِّل الهجر إذا ظهر الغدر، ويجعل لعباده من بعضهم عوضاً عن بعض”، ثم كتبت: “سيكون اختيارك لنفسك أحد أكبر عوائدك”، وأشار المتابعون ان هذه الرسالة موجهة لزوجها معتصم النهار.

كما أفادت مصادر إعلامية، بأن الخلافات بين الطرفين قديمة وليست وليدة اللحظة، وأن العلاقة تعاني منذ سنوات بسب عدم الاستقرار، وكانت هذه الخلافات سبباً لانتشار شائعات الانفصال مرات عديدة قبل ان يتحقق الطلاق فعليا.