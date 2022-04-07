شاهد .. هل تذكرون رغد الوزان نجمة قناة طيور الجنة ؟؟ هكذا أصبحت اليوم بعد ما بلغت سن الزواج والمفاجأة في مهنتها الجديدة والذي صدمت الكل !! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

حققت الطفلة ​رغد الوزان​ حين انطلاقتها في قناة ​طيور الجنة​ شهرة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها أسناني واوا​ الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد.

وبعد تحقيقها شهرة كبيرة في عمر صغير، تركت رغد "طيور الجنة" واختفت فجأة عن الإعلام، اذ كانت من أهم الوجوه التي تطل على القناة حينها، واللافت هو ان الجمهور دائما ما يذكرها ويسأل عنها، وقد افادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ان عمرها حاليا 20 عام وهي متزوجة وربة بيت.

نعرض لكم صورة لرغد الوزان وهي في مرحلة الشباب بالحجاب.