شاهد .. ظهور مفزع للطفل سمير نجل نور الشريف في الحاج متولي.. اتفرج كيف غدر به الزمان وكيف أصبح بحالة يرثى لها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع للطفل سمير نجل نور الشريف في الحاج متولي.. اتفرج كيف غدر به الزمان وكيف أصبح بحالة يرثى لها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

واحد من أبرز الوجوه التي خطفت الأضواء بمشاركتهم في أعمال فنية في سن الطفولة، بعد ظهوره اللافت في عددٍ من الأعمال الفنية منها مسلسل الحاج متولي وفيديو كليب «أنا لو حبيبك» للفنان محمد فؤاد.

وتنبأ له البعض بمستقبل واعد آنذاك، إلا أنه اختفى عن الساحة الفنية بشكلٍ عام، منذ ذلك الحين.

ابتعد الشاب أيمن محمد أيمن، 32 عامًا، عن مجال التمثيل تمامًا، حيث يعمل حاليًا في مجال الطيران، حيث نشر صورة له من أمام أحد المطارات وبدا فيها برأس أصلع وملامح متغيرة.

كان أول عمل فني شارك فيه أيمن، أغنية «فاكرك يا ناسيني» مع الفنان محمد فؤاد، ثم مع الفنان عادل إمام في فيلمين متتاليين، وهما: «رسالة إلى الوالي»، و«هاللو أمريكا»، ثم رشحه مدير التصوير محسن أحمد، فيما بعد لأغنية «أنا لو حبيبك»، وبعدها عرف طريقه إلى المسلسلات والأفلام.

وجاء آخر ظهور فني، لـ«أيمن»، قبل 20 عامًا، من خلال مسلسل «عائلة الحاج متولي»، حيث جسد دور الطفل سمير، ابن نور الشريف في الأحداث؛ ليختفي عن الأنظار والأضواء منذ ذلك الحين.

وكانت أحداث مسلسل عائلة الحاج متولي مثار اهتمام الكثيرين وقت عرض المسلسل، حيث كانت تدور حول «متولي» -والد الطفل أيمن فيما بعد- الذي يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج من أرملته وينجب منها، لتتوفي ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار بالمنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.