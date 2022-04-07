شاهد .. بطلة فيلم المتسول.. طردت الزعيم عادل إمام من عمله وحفظت القرآن كاملاً والمفاجأة في مهنتها الآن ! .. من تكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر بطلة فيلم المتسول.. طردت الزعيم عادل إمام من عمله وحفظت القرآن كاملاً والمفاجأة في مهنتها الآن ! .. من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت في بداية حياتها في عددًا من الأعمال الفنية بأدوار ثانوية، ورغم مشاركتها كبار النجوم أمثال الفنان عادل إمام، والفنان سمير غانم ولكنها لم تحقق شهرة واسعة وانتهت مشوارها القصير بالاعتزال.

زيزي فريد، بدأت حياتها الفنية في فترة الستينات واستمرت حتى آخر التسعينات، وبرزت في الأدوار الثانوية والتي أشهرها دور الفلاحة بفيلم “ثرثرة فوق النيل”، ودور زوجة برعي بفيلم “الهلـفوت”، وهي المرأة التي تشـاجرت مع عادل إمام في محل العطارة بفيلم “المتسول”.

وكان لها مشهد شهير مع الزعيم عادل إمام تسبب فى طرده من عمله فى فيلم المتسول عندما جسدت دور زبونة تشاجرت مع عادل إمام فى محل العطارة بسبب نطقها المميز وهى تطلب منه شراء حبهان فنطقتها حب هان وتشاجر معها الزعيم وقام صاحب محل العطارة بطرده من العمل ليلتقى بعد ذلك مع سيد زيان الذى يجعله يعمل متسول.

وكانت بدايتها في السينما بفيلم “غراميات مجنون” عام 1967 ثم توالت أفلامها و منها: “واحد في المليون، ملكة الليل، مجانين بالوراثة، نبتدي منين الحكاية، الأقمر، البنت الحلوة الكدابة، شباب يرقص فوق النار، برج المدابغ، قصة الحي الغربي، رجل في سجن النساء، طابونة حمزة، حادي بادي، النشالات الفاتنات، النساء، خلي بالك من عقلك، المنحوس، الأنثى والدبور، الثعالب، غرام الأفاعي، هارب من التجنيد، الخطوة الدامية، رجل بسبع أرواح، البيضة والحجر، شفاة غليظة، العاطفة والجسد وليلة في شهر7 “.

وفي المسرح شاركت زيزي فريد في مسرحيات: “من أجل حفنة نساء، منطقة ممنوعة وجحا يحكم المدينة مع النجم سمير غانم”.

وكانت آخر أعمالها مسلسل “يوميات ونيس”، الجزء الخامس عام 1998 ثم غابت عن الأضواء وذهبت لعالم النسيان وبعده غابت زيزى فريد عن الساحة الفنية واعتزلت الفن تماما وارتدت الحجاب، وقامت بأداء فريضة الحج وزارت بيت الله الحرام ٨ مرات وحفظت القران الكريم كاملا وتعمل الآن محفظة قرآن.