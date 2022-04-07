شاهد .. سألو مشيرة إسماعيل ليه رفضتي العمل مع نور الشريف ؟؟ .. فصدمت الكل بإجابتها الجريئة و كشفت ماحدث معها في الكواليس ولم يعلم به أحد !

انت الان تتابع خبر سألو مشيرة إسماعيل ليه رفضتي العمل مع نور الشريف ؟؟ .. فصدمت الكل بإجابتها الجريئة و كشفت ماحدث معها في الكواليس ولم يعلم به أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

غابت الفنانة مشيرة إسماعيل عن معجبيها ومحبيها منذ فترة, ورفضت الظهور تماماً في أي برنامج أو عمل فني, بعد ارتدائها الحجاب وأعلنت عن أسباب ابتعادها عن الفن لضعف مستوى الأعمال التي تُعرض عليها.

وكانت المفاجأة أنها رفضت مسلسل "متخافوش" من بين الأعمال التي عرضت عليها وكان من بطولة "نور الشريف"، وبعد سؤالها من صفاء أبو السعود قالت إنها صدمت عندما أخبرها نور الشريف أنه يخطط أن يضع اسمها في الأخير.

وقالت إنها رفضت ذلك على الفور وقالت له إنها لن تقبل العمل معه إلا إذا كان اسمها بعده مباشرة، لكن ذلك يتم.

وأكدت "مشيرة" أن أقرب الأدوار لقلبها طوال مشوارها الفني هو دورها في مسلسل "دموع في عيون وقحة مع "عادل إمام" , وأنها تكون سعيدة جداً حينما تجد الفضائيات تذيعه حتى الآن دون مناسبة وطنية مما يؤكد أهمية العمل نفسه وقيمته الدرامية.

وفي نفس الوقت رفضت "مشيرة" المسلسلات التي تمتد لعدد كبير من الحلقات مثل 30 و 34 حلقة وقالت إن هذا فيه من الملل والإطالة أكثر مما يقدم من إمتاع للمشاهد لهذا لن تعود للدراما هيبتها إلا في حالة عودة المسلسلات للسباعيات والحلقات التي لا تزيد عن 15 حلقة.

وبرقة شديدة أعلنت أنها شعرت بالظلم في حياتها عندما تم تصوير مسرحية "العيال كبرت" بدونها بعدما كانت بطلتها لسنوات طويلة بسبب سفرها لدبي في هذا الوقت , واعتراض الرقابة في السعودية على بعض المشاهد مما استلزم إعادة التصوير بدونها.

ونفت "مشيرة" أنها بعيدة عن الفن لأنها شاركت في عدة أعمال خلال السنوات الماضية لكنها تؤمن بأن الفن رسالة وهي لن تشارك في أي عمل يخل بالرسالة وأهدافها الحقيقية كما تعلمتها على يد كبار صناع المهنة.

وقالت إنها تفتقد "يحيى العلمي" المخرج الكبير وكذلك "حسين كمال" , وأن ابنتها "مشيرة علي الحجار" هي كل حياتها حالياً وتتمنى لها التوفيق