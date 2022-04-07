شاهد .. النجمة اللبنانية نانسي عجرم تخطف الانظار بظهور صارخ رفقة أبنتها الحسناء .. والجمهور : ملكة جمال ! (صورة)

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انت الان تتابع خبر النجمة اللبنانية نانسي عجرم تخطف الانظار بظهور صارخ رفقة أبنتها الحسناء .. والجمهور : ملكة جمال ! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)
شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت نانسي عجرم في الصورة مع ابنتها مما اثار اعجاب متابعيها.
و كانت قد طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا كليبها الجديد “ما تعتذر” عبر حسابها بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد طرحها كليبها الأخير “مية وخمسين”.
وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.
وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".
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