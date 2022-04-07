شاهد .. لن تصدق السبب الصادم وراء وضع ياسمين صبري يدها بهذا الشكل عندما قابلت فان دام؟ ماتم كشفه أمر غير متوقع بتاتاً !

انت الان تتابع خبر لن تصدق السبب الصادم وراء وضع ياسمين صبري يدها بهذا الشكل عندما قابلت فان دام؟ ماتم كشفه أمر غير متوقع بتاتاً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة في برنامج رامز موڤي ستار في حلقته الثانية حيث وعبرت بعدها الفنانة بسعادتها عندما قابلت نجم الأكشن المشهور جان كلود فان دام، وبدأت معه الحديث وقالت جميل جدا مقابلتك،أنا من أكبر معجباتك وبلدي كله يحبك.

وكان هذا اللقاء متعلق بمقال النجم رامز جلال، للإيقاع بها في المقلب المتفق عليه وبعد الترحيب بها سالها : عن أن كان لها مشاركه فى أفلام هوليود وأفلام الأكشن ، وأجابت عليه ياسمين أنها شاركت فى السينما الهندية .

و كانت تقف بطريقة حللها البعض بأن لها معاني بلغة الجسد ولكن كان رامز يعلق عليها كعادته بطريقته الساخرة قائلا "إيه شغل السفرجية دا" ولكن الوقفه لها معني في لغة الجسد وأنها تستخدم عندما يرغب مستخدمها للوصول لدرجة من الثقة والقوة وضبط نفسه ولذلك استخدمتها ياسمين حتي لا تصدر أي تصرف أثناء لقائها بنجم كبير مثل فان دام اسطورة أفلام الأكشن .

يذكر أن فكرة البرنامج هذا الموسم، تدور حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ودعوة الضيف الى المشاركة في 5 مشاهد أمام بطل العمل فاندام، ويسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، بينما يتم إقناع الرياضيين بالمشاركة في إعلان أحذية رياضية بمشاركة فاندام.