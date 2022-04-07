شاهد .. اتفرج : أبنه الفنان عمرو دياب تغضب متابعيها بعد ظهورها بملابس خادشة في رمضان !! (صور)

انت الان تتابع خبر اتفرج : أبنه الفنان عمرو دياب تغضب متابعيها بعد ظهورها بملابس خادشة في رمضان !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت نور عمرو دياب ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نور عمرو دياب ، بملابس رياضية و علقت قائلة:" elevate my gym look “

يذكر أنه بعد أقل من ستة أشهر، تستعد نور عمرو دياب للزواج من خطيبها كيران ، بعدما أعلنا خطبتهما في أغسطس الماضي، ونشرت نور عبر حسابها على إنستجرام صورها مع خطيبها وأعلنت رسمياً خطبتها، ثم فاجئت أول أمس متابعيها باستعدادها للزفاف قريبا من خلال صور جديدة على انستجرام .

ونشرت ابنة عمرو دياب، صور جديدة لها على انستجرام، وظهرت نور عمرو دياب ، مع خطيبها وهو يقدم الخاتم لها وعلقت قائلة : " الجنة على الأرض حاليًا… في وضع التخطيط لحفل الزفاف ".