شاهد .. الجمهور يدخل بحالة صدمة بعد حمل زوجة الوليد مقداد بتوأم.. ماتم كشفه مفاجئ للجميع !! (تفاصيل)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد، مع زوجته نور غسان، أدت إلى حالة من الجدل الواسع وتساؤلات المتابعين.
وفي التفاصيل، ظهرت نور وقد إرتدت فستاناً باللون الأبيض فضفاض وواسع وعليه نجوم باللون الفضي، أظهرت بطنها وكأنه منتفخ ما دفع المتابعون للتساؤل عن إمكانية حملها.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة وتداولوها، كما إنقسم آراءهم بين من ذكر أنها حامل بتوأم، وبين من قال أن الزاوية التي أخذت منها الصورة غير جيدة، أو طريقة وقوفها أظهرتها وكأنها حامل، إلا أنه لم يتم إثبات الخبر أو نفيه.
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