شاهد .. لن تصدق بمن تزوجت أم كلثوم سراً وكيف انفضحت هذه الزيجة وأصبحت على لسان الكل ! إنكشف السر المخفي عن الجميع

انت الان تتابع خبر لن تصدق بمن تزوجت أم كلثوم سراً وكيف انفضحت هذه الزيجة وأصبحت على لسان الكل ! إنكشف السر المخفي عن الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أكدت الدكتورة رتيبة الحفني في مجلة الكواكب، زواج أم كلثوم من الكاتب الصحفي مصطفى أمين في كشف خطير لأكثر أسرار الست سرية.

وتم الزواج وفقاً للفنانة الكبيرة والكاتية "رتيبة الحنفي" بعقد عرفي لمدة 11 عامًا، فبعد أن تم القبض على مصطفى أمين فى قضية التخابر الشهيرة فى الستينيات كانت الصدمة.

والصدمت حدثت بعد تفتيش شقت "أمين"فى صحيفة أخبار اليوم ليلاً، والعثورعلى عقد الزواج، إلى جانب خطابات غرامية من أم كلثوم، ضمن أوراق مصطفى أمين التي صودرت من المكتب.

تجد الإشارة إلى أن أم كلثوم احترفت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها، في الموالد والأفراح، وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقي لها عام 1926.

ونقطة انطلاق الست الحقيقية كانت عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامي، ثم الملحن محمد القصبجي، في عام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" والذي حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها في فيلم "أولاد الذوات" عام 1932.