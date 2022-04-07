شاهد .. السر المخفي أنكشف وظهر للعلن.. مفاجأة صادمة بشأن «الشمعدان اليهودي» في مسلسل المداح !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر السر المخفي أنكشف وظهر للعلن.. مفاجأة صادمة بشأن «الشمعدان اليهودي» في مسلسل المداح !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة سهر الصايغ ضمن أحداث مسلسل المداح .. أسطورة الوادي، والتي ظهرت وهي ترتدي شمعدان يهودي أثار الجدل خلال الساعات الماضية.

حيث ظهر ضمن أحداث المسلسل رسمة للشمعدان السباعي اليهودي على أحد الجدران، قبل ظهور سهر الصايغ التي تجسد دور جنية وترتدي في عنقها قلادة تحمل نفس الرمز الديني وهو الشمعدان السباعي اليهودي، مما أثار الجدل .

الرمز الديني هو الشمعدان السباعي اليهودي أو ما يطلق عليه “مينوراه” وهو عبارة عن شمعدان مصنوع من الذهب النقي، ويرمز إلى اليهودية منذ الزمن القديم واتخذته إسرائيل رمزا لها في شعارها.

يذكر أن مسلسل “المداح 2: أسطورة الوادي” من بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، محمد عز، محسن منصور، جمال عبد الناصر وعمرو رمزي.