شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني .. كشفوا عن وجه وائل الإبراشي في المقبرة بعد وفاته بمدة.. لن تصدق ما شاهده حارس التُرب بأمِّ عينيه !! (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني .. كشفوا عن وجه وائل الإبراشي في المقبرة بعد وفاته بمدة.. لن تصدق ما شاهده حارس التُرب بأمِّ عينيه !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

ضج موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب بفديوهات صادمة تتطرقت لما سمتها تفاصيل جديدة بخصوص وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي وهو من وافته المنية خلال الأشهر الماضية.

وتروي الفديوهات قصة تقول إن حارس مقبرة وائل الإبراشي كشف عن وجه الإعلامي قبل دفنه فاكتشف أن النور ينساب من وجهه قبل أن يشرع في عملية الدفن.

هذه الرواية التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى دفعت الكثير للتكشيك في حقيقة حدوث ذلك مشيرين إلى أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة "لاحقت الإعلامي الكبير إلى تربته - قبره".

فيما تفاعل آخرون بالتأكيد أن الإعلامي بات بين يدي ربه ولا يجوز التحدث عنه وإثارة جدلٍ بخصوص قصة وفاته لأنه صار في "دنيا الحق".

هذا وتوفي الإعلامي المصري ، وائل الإبراشي، بعد معاناته مع المرض نهاية العام الماضي.

وكان الإبراشي قد غاب عن شاشة الفضائية الأولى المصرية وعن تقديم برنامج "التاسعة"، منذ اكتشاف إصابته في كانون الأول/ديسمبر 2020.