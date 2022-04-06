شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر غادة عادل مقابل ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘.. ثروة طائلة ومبلغ لا يتوقعة عقل بشر !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر غادة عادل مقابل ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘.. ثروة طائلة ومبلغ لا يتوقعة عقل بشر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة غادة عادل ضيف على رامز جلال في الحلقة الرابعة من برنامج رامز موفي ستار علي قناة ام بي سي مصر في البرنامج الذي تدور فكرته حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

حيثُ احتلت حلقات برنامج «رامز موفي ستار» مع النجم رامز جلال المرتبة الأولى خلال الايام الماضيه في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الرسمية.

ووفقاً لتداولات إعلامية فقد كشفت مصادر أن الفنانة غادة عادل تقاضت 40 ألف دولار في الحلقة وهو اكثر مما حصلت عليه الفنانة هنا الزاهد في حلقة الامس حيثُ اشارت المصادر نفسها انها تقاضت 25 الف دولار مقابل ظهورها في رامز موفي ستار.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.