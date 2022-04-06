شاهد .. تعرف على اللقطة التي فضحت معرفة النجمة هنا الزاهد بمقلب رامز جلال قبل حدوثه.. لن تصدق ماذا فعلت وكشفتها الكاميرا دون علمها !!

انت الان تتابع خبر تعرف على اللقطة التي فضحت معرفة النجمة هنا الزاهد بمقلب رامز جلال قبل حدوثه.. لن تصدق ماذا فعلت وكشفتها الكاميرا دون علمها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

أنهارت هنا الزاهد، خلال تعرضها لـ مقلب رامز جلال، وظلت تصرخ فى البرنامج، وتظهر أنها تبكي بشدة.

وفى لحظة ظهور رامز جلال، بجوارها وخلع الماسك، لم تتفاجأ هنا من ظهور رامز، واستمرت فى الصراخ، وعندما جاءت الكاميرا على وجهها لم تظهر أى دموع، وهو ما يوضح أنها كانت على علم.

حلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وذلك فى ثالث حلقات البرنامج الذى يعرض فى رمضان 2022.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

بنام بدري والشاي ممنوع.. سهير رمزي تكشف لأول مرة سر احتفاظها بجمالها|فيديو سهير رمزي: لم أتزوج من عمر الشريف وكان فتى أحلام البنات وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.