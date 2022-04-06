أخبار اليمن : منظمة: انخفاض بمعدلات الوفيات بكورونا عالميا

منظمة: انخفاض بمعدلات الوفيات بكورونا عالميا
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بعدوى كورونا خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 26 ألفا.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المنظمة الدولية، القول: إن عدد الوفيات انخفض بنسبة 43 في المائة عن الأيام السبعة السابقة، وأن عدد الإصابات انخفض بنسبة 16 في المائة.
وأضافت: "انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من 28 مارس إلى 3 أبريل بنسبة 16 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وانخفض عدد الوفيات بنسبة 43 في المائة.
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