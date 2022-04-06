شاهد .. رولا يموت أخت هيفاء وهبي تصدم الكل و تعلن ارتدت الحجاب.. والجمهور هل أعتزلت ؟؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)
احتراماً للشهر الفضيل، قررت رولا يموت ان تبتعد عن نشر الصور والمنشورات التي لا تلائم هذه الفترة من السنة، واختارت ان تكون اطلالاتها متحفظة للغاية، الا ان خطوتها هذه فاجأت الجمهور، فهي لم تلتزم فقط بالملابس المحتشمة، بل قررت أن تنشر صورا لها وهي ترتدي الحجاب.
وعلقت رولا على احدى الصور التي نشرتها لنفسها بالعباءة وغطاء الرأس على صفحتها الخاصة :"اذا كان هناك من يستحق أن يكون خصماً لنا فهو الخطأ ولا يوجد أجمل من الفوز عليه .. الله وأكبر عالظالم".
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