شاهد .. لهذا السبب الصادم أستطاعت هناء الزاهد تغيير قواعد برنامج رامز موڤي ستار.. فأنتقم منها رامز بطريقة قاسية ومؤلمة !!

انت الان تتابع خبر لهذا السبب الصادم أستطاعت هناء الزاهد تغيير قواعد برنامج رامز موڤي ستار.. فأنتقم منها رامز بطريقة قاسية ومؤلمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

كانت الفنانة المصرية هنا الزاهد الضحية الرابعة في مقالب الفنان رامز جلال ببرنامجه الرمضاني رامز موفي ستار الذي يقدّمه عبر شبكة قنوات MBC مصر.

ومع بداية تحضيرها للمقلب، غيّرت الزاهد بعض المراحل الموجودة في المقلب، فرفضت وضع الشعر المستعار الذي يستخدمه رامز للسخرية، معللةَ رفضها بأنه "غير نظيف"، كما امتنعت عن تلوين وجهها وحرصت على إبقاء شعرها الطويل منسدلاً على ظهرها ووظهرت بمكياج ناعم، وهو ما دفع النجم المصري لتوديعها والانتقام منها في المرحلة التالية من المقلب، بازعاجها بالأفعى ومحاولة إخافتها.

وتعرّضت هنا الزاهد للهلع في مستهلّ الحلقة حيث ركبت في سيارة فائقة السرعة، وظلت تردّد بعض الكلمات، مثل: "يارب مش عايزة اموت دلوقتي".

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقاماً قياسية بعد عرضه