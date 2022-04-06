شاهد .. خطيبة نجم طيور الجنة ’’عصومي‘‘ تخطف الأنظار بأول ظهور لها والجمهور : أجمل من زوجة الوليد !! (صورة)

انت الان تتابع خبر خطيبة نجم طيور الجنة ’’عصومي‘‘ تخطف الأنظار بأول ظهور لها والجمهور : أجمل من زوجة الوليد !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة تجمع نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف ب عصومي وإلى جانبه شابة جميلة دون الكشف عن هويتها.

وقد أشار المتابعون إلى أنها قد تكون خطيبته حيث قدم البعض التهاني فيما البعض الآخر قارن جمالها بجمال زوجة الوليد.

وإلى حين هذا الوقت لم يتم تأكيد هذه المعلومات فيما اذا كانت خطيبته فعلًا أم مجرد صديقة التقطت صورة إلى جانبه.