شاهد .. سألوا النجم العالمي فان دام عن رأيه في أكشن احمد السقا واحمد عز.. لكن إجابته الغير متوقعة صدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجم العالمي فان دام عن رأيه في أكشن احمد السقا واحمد عز.. لكن إجابته الغير متوقعة صدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة هنا الزاهد حلت ضيفة في برنامج رامز موڤي ستار في حلقته الرابعة وعبرت بعدها الفنانة بسعادتها عندما قابلت نجم الأكشن المشهور جان كلود فان دام، وبدأت معه الحديث معبرة عن سعادتها باللقاء معه.

وعندما سأل فان دام هنا الزاهد عن الممثلين الأكشن عندكم، ردت عليه بأن احمد السقا واحمد عز من الممثلين الذي يجيدون ادوار الأكشن، الا أن النجم فان دام استغرب وطلب من المترجمة ان توضح له من هما، وهو ما اعتبره الجمهور ان الفنانيين ليسوا معروفين لدى فان دام.

وبرنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وذلك فى ثالث حلقات البرنامج الذى يعرض فى رمضان 2022.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.