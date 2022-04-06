شاهد .. ميار الببلاوي تنهار من البكاء على الهواء مباشر.. نفسي المشهد ده يتحرق وده تاريخ أسود !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر ميار الببلاوي تنهار من البكاء على الهواء مباشر.. نفسي المشهد ده يتحرق وده تاريخ أسود !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي ضيفة على برنامج سابع سما الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة النهار.

وخلال الحلقة، عرضت راغدة شلهوب فيديو لأحد مشاهد ميار من فيلم قديم قدمته في بداية مشوارها، لترد ميار: "لا لا بلاش لو سمحتِ لا بلاش مش قادرة"، وقالت لها الإعلامية راغدة شلهوب: "ليه متضايقة.. دا من أعمالك الفنية ومن تاريخك الفني"، لترد ميار: "دا تاريخ أسود".

وأضافت: "أنا نفسي المشهد ده يتحرق وآخر حاجة كنت أتصورها إنك ممكن تعرضي المشهد، ومش عايزة ابني يشوفه، وعارفة إني لو كتبت اسمي على جوجل هيطلع الفيديو ده أول فيديو".

وتابعت: "راسلت شركة Google لحذف الفيديو ولكنهم لم يردوا علي، ونفسي أحذف الفيديو ومستعدة أدفع عمري كله وفلوسي كلها بس يتم حذف هذا الفيديو من على جوجل".

وأكملت: "التوبة تجبُّ ما قبلها، وهناك الكثير من الصحابة كانوا يشربون الخمر، ولكن عندما أسلموا أصبحوا من العشرة المبشرين من الجنة، وأنا تُبت إلى الله، وهذه المشاهد لن أكررها، وابني عمره ما شاف أي من أعمالي الفنية السابقة".

واستطردت: "لكل جواد كبوة، وهذا المشهد هو كبوتي، وأنا أعمل في الفن منذ كان عمري 16 عامًا، وليس لدي سوى مشهدين أكرههما في حياتي هذا المشهد ومشهد ارتديت فيه المايوه".

يذكر أن ميار الببلاوي ممثلة ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.