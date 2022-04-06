شاهد .. وفاة أحد العاملين في مسلسل (دنيا تانية) يفجّر ضجة واسعة ويحزن الكثير وهذا ما أكّده أشرف زكي !!

انت الان تتابع خبر وفاة أحد العاملين في مسلسل (دنيا تانية) يفجّر ضجة واسعة ويحزن الكثير وهذا ما أكّده أشرف زكي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد عن وفاة أحد العاملين في مسلسل دنيا تانية وكان الخبر قد شكل ضجة كبيرة في الوسط الفني.

وفي هذا الصدد خرج الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن صمته وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد" عن عدم صحة هذه الاخبار.

من جانبه أكد الكاتب أمين جمال مؤلف مسلسل "دنيا تانية" الذي تلعب بطولته الفنانة ليلى علوي، في تصريحات صحفية، أنه اتفق مع المسئولين عن الرقابة على المصنفات الفنية على إجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي دنيا التي تجسدها الفنانة ليلى علوي، وعلا التي تجسدها الفنانة مي سليم، لتتناسب مع القوانين واللوائح.

وأضاف جمال: قمنا بإجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية، طبقا للقوانين والمحاذير الرقابية.

جدير بالذكر أن مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، تسبب في أزمة كبيرة في أول يوم رمضان بسبب مشهد في الحلقة الأولى، اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية زنا محارم، وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من المسلسل لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية تم إذاعتها بالتحايل من قبل القناة العارضة، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض "دنيا" لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

ومسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، ومي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.