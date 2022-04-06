شاهد .. سهير رمزي تعترف لأول مرة بكل جرأة : هذا ما فعلته 3 مرات وأشعر بالندام الشديد.. ولهذا السبب أخذني عمر الشريف من المنزل ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر سهير رمزي تعترف لأول مرة بكل جرأة : هذا ما فعلته 3 مرات وأشعر بالندام الشديد.. ولهذا السبب أخذني عمر الشريف من المنزل ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة سهير رمزى ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع على فضائية mbc مصر،وكشفت سهير رمزى عن أبرز المحطات فى حياتها ،نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية.

سهير رمزي: أجهضت 3 مرات وأشعر بالندم



قالت الفنانة سهير رمزي، إنها قامت بعمل عملية إجهاض لـ ثلاث مرات، مؤكدة أنها كانت تفكر فى النجومية، وكانت ترفض الحمل و وجود طفل يحتاج لـ رعاية لمدة سنوات.



وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن " المسائل كانت ملعلعة، و الحياة سرقتني".

ولفتت إلى أنها :" ضحت بكل شئ من أجل الفن، ولكنها ندمت على أشياء كثيرة "وأشارت إلى أنها فى لحظة الاعتزال كانت تفكر فى الدين و فى أن تعطى لـ والدتها حقها".



وتابعت : " بزعل من نفسي لما بفتكر الإجهاض لمدة ثلاث مرات، وأنا من الشخصيات اللى قبل ما بتنام بتحاسب نفسها".

سهير رمزي عن اعتزالها: الله السبب الرئيسي في القرار وليس بتشجيع بشر



كشفت الفنانة سهير رمزي، السبب الرئيسي، فى الاعتزال، قائلة: " الله سبحانه وتعالى السبب الرئيسي فى قرار الاعتزال، و الأمر كان من الله، وليس بتشجيع من بشر".

وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أنها كانت تقوم بالمشاركة فى الأعمال الفنية، وكانت تصلي وتصوم وتحج بيت الله، ولا تقوم بعمل أى شئ مخالف.

ولفتت إلى أنها لا تحب السهر، ولم تشرب سجارة فى يوم من الأيام فى الحياة العادية، ولكن كان الشرب على الشاشة فقط.

وأشارت إلى أن طبيعتها تجعلها تفرق بين الحلال و الحرام، وكانت تشارك فى الأعمال وتذهب على البيت بعد الانتهاء.



سهير رمزي: غير ممتنعة عن ارتداء الحجاب مرة أخرى



قالت الفنانة سهير رمزي، إن الحاجة شهيرة، و الحاجة ياسمين الخيام، كان لهم دور فى اعتزال الفن، موضحة كانوا سبب فى الدخول منطقة الدين.

وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أنه فى فترة كانت تضع شئ على شعرها، وقررت فى النهاية أن تكون بـ شعرها.

ولفتت إلى أنه غير ممتنعة عن ارتداء الحجاب، مرة آخري، مؤكدة أن الله هو يعلم ما فى قلبي.



سهير رمزي: لم أتزوج من عمر الشريف وكان فتى أحلام البنات



قالت الفنانة سهير رمزي، إن الفنان الراحل عمر الشريف، لن يعوض، موضحة عمر الشريف كان فتى أحلام أى فتاة، وكنت أتمنى أن أصافحه فقط.

وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أنه بعد مشاهدته فيلم المذنبون طالب مقابلتى، وكانت أول مقابلة.

ولفتت إلى أنها لم تتزوج من عمر الشريف، والشائعات التى ظهرت فى فترة من الفترات كانت غير صحيحة.