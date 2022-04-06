شاهد .. طلبوا من الفنان الكبير يحيى الفخراني أن يقارن بين محمود عبدالعزيز وأحمد زكي فصدمهم جميعاً بما قاله !

انت الان تتابع خبر طلبوا من الفنان الكبير يحيى الفخراني أن يقارن بين محمود عبدالعزيز وأحمد زكي فصدمهم جميعاً بما قاله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنان الكبير يحيي الفخراني، روى تفاصيل موقف جمعه بالفنان أحمد زكي أثناء تحكيمه في أحدى المسابقات، لافتًا إلى أنه كان قريبًا منه ومن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، أنه فضّل بين أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز فنيًا.

وقال: «المنافسة كانت بين محمود عبدالعزيز في فيلم هيرمونيكا، وأحمد زكي في فيلم هستريا، وأحمد جه قالي كدا برضو تدي الجايزة لمحمود لكنه كان متفوق فنيًا».

وأوضح، والدته كانت حنونه وتتعامل مع زوجته لميس بحب وتعتبرها ابنتها، مشيرًا إلى أن زوجته الآن تتعامل مع زوجات أبنائها بنفس الطريقة خاصةً أنها لم ترزق بفتيات باعتبارهن بناتها.