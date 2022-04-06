شاهد .. نانسي عجرم تكشف بكل جرأة أسرار صادمة عن علاقتها مع فادي الهاشم.. وهذا ما حصل في عيادته قبل الزواج والذي أخفته عن الكل !

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تكشف بكل جرأة أسرار صادمة عن علاقتها مع فادي الهاشم.. وهذا ما حصل في عيادته قبل الزواج والذي أخفته عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

الدكتور فادي الهاشم شابٌ ذو شخصية استثنائية ودودة وثقافة كبيرة، طبيب أسنان موهوب ومشهور وناجح في عمله إلى حدّ كبير، ما دفع بالفنّانة الى الإعجاب به والوقوع في غرامه.

لجأت إليه نانسي مريضة عاديّة ليهتمّ بأسنانها، وأصبحا رفيقين وبقيا على هذه الحال لمدّة سنتين وكانا يتّصلان أحدهما بالآخر في كلّ مناسبة ليعيّدا بعضهما أو يتمنّيا الأفضل كلّ منهما للآخر.

وبعد هذه الفترة من الصداقة، تطوّرت العلاقة أكثر فأكثر وكثُرت الاتّصالات والزيارات بينهما، وحصل شيء ما بأسنانها فجأة فاضطرّت الى زيارته وكان هو يقوم بعمله ببطء شديد ويعطيها الكثير من المواعيد لتأتي الى عيادته ويراها.

اعترف فادي بحبّه لنانسي في العيادة وقال لها «أنت طفلة وكيف لي أن أحبّ طفلة» وذات مرّة وهي خارجة من عيادته وقفت لتدفع فقالت لها السكرتيرة لا داعي لذلك، أجابت نانسي لا يمكن فأجابها فادي قائلاً: «خلص إنت مثل أختي الصغيرة» وغادرت نانسي خائبة، كان حبّهما بالتعابير، فتقول له نانسي أحياناً كلاماً جميل ثمّ تسكت، ويقول لها هو أحياناً كلاماً مميّزاً ثمّ يسكت، فربّما خجلا من الاعتراف بحبّهما واكتفيا بالتلميحات.

لم يتمكّن هذان الشخصان من إخفاء حبّهما لفترة طويلة وأودى بهما الأمر الى الزواج والى طفلتين ناعمتين ومميّزتين هما ميلا وإيلا.

إنّها قصّة حبّ غريبة بعض الشيء ولكنّها حقيقية ولا يمكن عدم ذكر تفاصيلها المميّزة مع أفضل التمنّيات لهذه الفنانة الراقية وزوجها.

ذهبت نانسي عجرم في أحد الأيام الى عيادة الطبيب الأسنان فادي الهاشم، وانبهرت بوسامته من النظرة الأولى ومن هنا بدأت الحكاية الجريئة.

ففي جلسة رُفع عنها الخجل واتسمت بالسراحة والوضوع كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم خلال استضافتها ببرنامج "مع الشريان" مع الإعلامي السعودي داوود الشريان، عن اللقاء الأوّل بينها وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم.

كما تحدّثت عن أسرارها معاشرتها الطويلة مع الزوج منذ بداية علاقتهما العاطفية التي دامت 3 سنوات بعيداً عن الأضواء، قبل زواجهما سنة 2008.

هذا وكانت قد قرّرت نانسي القيام بـ"نيو لوك" وتجميل مظهر أسنانها، وذهبت الى عيادة الطبيب الأسنان فادي الهاشم، وانبهرت بوسامته من النظرة الأولى.

وقالت نانسي خلال حلولها ضيفةً على برنامج يقدّمه الإعلامي السعودي داوود الشريان على شاشة MBC "لم أكن أتوقّع أن يتحوّل موعد طبيب الأسنان إلى قصّة حبّ وزواج. قصدت عيادة فادي الهاشم لمعالجة أحد أسناني... كان من المفترض أن يستغرق ذلك يوماً واحداً، لكنّه واصل العمل لمدّة سنة كاملة... ووجدتُ نفسي أحبّ عيادة الأسنان والطبيب بعد سنتين".

وتذكرت ناسي جدّتها "أوديت" التي كانت تملك صوتاً جميلاً وتُغنّي دائماً أمام نانسي، فبدأت الأخيرة تُقلّدها وتردّد أغاني جدّتها منذ أن كان عمرها سنتين فقط. وعندما سمع والد نانسي ابنته تُغنّي أغنية "عندي بيسي اسمها سيسي" لاحظ أن صوت نانسي لا يُشبه غيره من الذين في عمرها، وكشفت أن والدها سجّل ذلك المقطع وما زالت نانسي تحتفظ به حتى اليوم. بعدها بدأت تُغنّي للنجمة الراحلة وردة التي تعتبرها نجمتها المفضّلة، وتسمع أغاني فيروز بشكل يوميّ.

والحقيقة أن والدها هو الذي شجّعها للدخول الى عالم الفنّ وإيصال موهبتها الى أكبر شريحة من الجمهور.

للزوجان 3 بنات خطفن قلوب الجمهور بجمالهنّ وملامحهنّ التي تُشبه ملامح والدتهنّ. وقد اختار الثنائي أسماء مميّزة لبناتهم، ميلا وإيلا وليا. لم يكن اختيار هذه الأسماء عشوائيّاً.

وكشفت نانسي أن: "ميلا الكبيرة اختار اسمها زوجي لأنه كان يحب ممثلة تدعى ميلا كونيس، وإيلا أنا اخترت اسمها وهو اسم إسباني- ألماني، كذلك ليا وكنت أريد تسميتها ريانا، وبعدها وأنا أتصفح "غوغل" اخترت لها اسم ليا، وأحرفه تعني love you always وأحببت الاسم الصغير ورأيته أفضل".

وأكّدت أنّها دائماً حرصت على أن تُشاركهما كلّ تفاصيل حياتها وتكون قريبة منهنّ رغم صغر سنّهن، لكنّها اعتبرت أن مواقع التواصل جعلت الأمور أكثر تعقيداً.

وقالت: "أتحدث مع بناتي بكل التفاصيل، لأنني أريد أن أكون قائدة لهن، وأحب أن أدخل في تفاصيل حياتهن، لكن مواقع التواصل الاجتماعي صعّبت مهمة التواصل مع أولادنا".

هذا وكانت قد أثارت مزحة قالها الشريان لنانسي خلال الحلقة جدلاً كبيراً، قائلاً "أنتِ المطربة اللي صاروا يدعون لها بالمساجد"، فدخلت نانسي عجرم في نوبة ضحك. وأكمل حديثه: "اللهم عجرم نساءنا"، لترد نانسي عجرم ضاحكة: "آمين.. سمعت ها الجملة وكتير بحبها".

الشريان في مقطع فيديو آخر ظهر وهو يتغزل بنانسي أثناء شربه القهوة معها في منزلها، قائلاً: "بس والله قهوتك زينة.. وجلستك زينة.. وبيتك حلو.. ومزاجك أحلى".