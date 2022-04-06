شاهد .. جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو تصدم الكل وتستعرض صدرها بإطلالة خادشة !!

انت الان تتابع خبر جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو تصدم الكل وتستعرض صدرها بإطلالة خادشة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

أطلت الفنانة الاستعراضية جورجينا رودريغيز على جمهورها بظهور كلاسيكي مميز جذبت به الأنظار.

وشاركت جورجينا صديقة اللاعب الأشهر على مستوى العالم كريستيانو رونالدو، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، صورة من جلسة تصوير، حيث ظهرت بالأبيض والأسود، وبستره مفتوحة من أعلى الصدر، كما اختارت تسريحة شعر تقليدية.

وأرفقت رودريغيز مع الصورة تعليقاً جاء فيه: "إذا كنت تريدين تحقيق حلمك.. فاسالي دوما ما ولماذا تريدين!".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جورجينا ومن بينهم شريحة من الجمهور العربي الذي تغنى بجمالها وأنوثتها.

وتحرص جورجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الذي يبلغ عددهم نحو 37 مليون شخص الصور الجذابة التي تبرز جمالها، خاصة التي تظهر بها رفقة كريستيانو رونالدو.

كما تفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.