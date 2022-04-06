شاهد .. لن تتوقع ما حصل للنجمة المصرية هنا الزاهد عقب انتهاء حلقة برنامج رامز موفي ستار.. مفاجأة غير متوقعة صدمت محبيها !!

انت الان تتابع خبر لن تتوقع ما حصل للنجمة المصرية هنا الزاهد عقب انتهاء حلقة برنامج رامز موفي ستار.. مفاجأة غير متوقعة صدمت محبيها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة هنا الزاهد، مساء الثلاثاء، ضيفًا على الفنان رامز جلال، في رابع حلقات برنامجه «رامز موفي ستار»، والذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وتحدّث رامز عن هنا قائلًا: «الكل حبها موت وحصروها في دور الكيوت.. وأنا جايبها النهاردة علشان أرجعها لسكة البراءة».

وأضاف أن هنا اعتاد أن تظهر أمام الجمهور كأنها فتاة باربي، لكنها تحوّلت مؤخرًا لفنانة «بتعمل قلق»، وفق مداعبته للفنانة الشابة.

وعقب انتهاء الحلقة تم منح هنا الزاهد أجرها مقابل المشاركة في البرنامح وبلغ قرابة الـ 30 ألف دولار .

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي»، و«رامز عقله طار».