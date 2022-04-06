شاهد .. منتج مسلسل (المداح) في ورطة كبرى .. قناة مصرية تطالبه بدفع 17 مليون .. والسبب سيصيبك بالصدمة حتماً (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر منتج مسلسل (المداح) في ورطة كبرى .. قناة مصرية تطالبه بدفع 17 مليون .. والسبب سيصيبك بالصدمة حتماً (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

أجلت المحكمة الاقتصادية الحكم في دعوى قناة النهار التي تطالب بوقف تصوير مسلسل المداح .. أسطورة الوادي لجلسة 26 أبريل الجاري.

وكان المستشار هيثم عباس محامي قناة النهار قد أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بإيقاف تصوير مسلسل "المداح .. أسطورة الوادي" لسابقة تعاقد منتج المسلسل على عرضه عبر شبكة قنوات "النهار" إلا إنه خالف بنود التعاقد وعرضه على مجموعة قنوات MBC.

وطالبت قنوات النهار بتعويض مادي 17 مليون جنيه عن الإخلال ببنود التعاقد.

يذكر أن مسلسل "المداح 2: أسطورة الوادي" من بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، محمد عز، محسن منصور وعمرو رمزي.