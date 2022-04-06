شاهد .. ليس رامز جلال.. تعرف على الشخص الذي أحرج فاندام وأجبره على المشاركة في برنامج رامز موفي ستار.. وصدمة في هويته ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

وجه النجم الأمريكي، جون كلود فاندام، عبر صفحته الرسمية بـ «انستجرام» شكر خاص للفنان رامز جلال، خلال مشاركته برنامج «رامز موفي ستار» والمذاع على مجموعة قنوات MBC مصر، خلال شهر رمضان. وأعرب الفنان الأمريكي فاندام عن مدى سعادته بالعمل مع الفنان رامز جلال قائلًا «كان من الرائع العمل معك يارامز.. رمضان سعيد» ليرد عليه الفنان رامز جلال معلقًا عليه «كلنا سعداء بالعمل معك وتنمنى أن نراك قريبًا». يذكر أن نجم الأكشن الهوليوودي جان كلود فان دام وافق على مشاركة رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار، عقب سفر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية شخصياً لأمريكا لإقناعه. وتدور فكرة برنامج هذا الموسم، حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ودعوة الضيف الى المشاركة في 5 مشاهد أمام بطل العمل فاندام، ويسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، بينما يتم إقناع الرياضيين بالمشاركة في إعلان أحذية رياضية بمشاركة فاندام.

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