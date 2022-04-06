شاهد .. حكاية الفنان الوحيد الذي صفع عادل إمام ووصفه بأنه أناني ومتكبر.. لكن الزعيم انتقم منه بطريقة صادمة ولا يتوقعها عقل !!

انت الان تتابع خبر حكاية الفنان الوحيد الذي صفع عادل إمام ووصفه بأنه أناني ومتكبر.. لكن الزعيم انتقم منه بطريقة صادمة ولا يتوقعها عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

هناك نجوم في السينما المصرية لم يأخذوا حقهم من الشهرة رغم أدوارهم المتميزة وأعمالهم الفنية الرائعة وظلوا طوال مسيرتهم الفنية في الادوار الثانوية والقليل منا من يعرف حكاياتهم ومن هؤلاء النجوم…. الفنان صالح العويل.

والذي تحول من موظف بسيط فى وزارة الصناعة إلى أحد أشهر الكومبارسات فقد جعلته ملامح وجهه الحادة ونظرات عينه الثاقبة إضافة إلى طوله يتربع على عرش أدوار الفتونة والبلطجة فضلاً عن بعض الأدوار التى ظهر فيها كمخبر وقائد عصابة.

وقد استطاع ان يقف أمام العديد من النجوم بداية من الفنان شكرى سرحان حتى وقوفه أمام الراحل محمود عبد العزيز .

ولذلك في السطور القادمة “زمان بوست” ستعرفك أكثر عن اهم المحطات الفنية في حياة ومسيرة الفنان صالح العويل.

نشأته وبداياته الفنية الفنان صالح العويل من مواليد محافظة الشرقية وذلك في التاسع عشر من شهر مارس لعام 1946 وهو يبلغ من العمر الأن 72 عاما وقد عمل سابقا كموظف في وزارة الصناعة.

ولكن البُعد عن الروتين بالعمل الحكومى دفعه للاستغناء عن وظيفته إلى الأبد بعد انضمامه لأول مشهد سينمائى حيث صرح قائلا : «أنا مكنتش أعرف أنا هبقى بطل ومشهور أم لا.. بس كل اللى فكرت فيه إن أنا مبحبش القاعدة على المكاتب، ولحد دلوقتى بشتغل سنة و3 لأ المهم بشتغل حاجة بحبها».

جاءت بدايات الفنان صالح العويل من حبه الشديد لحضور الأفلام السينمائية، واثناء مشاهدته لأح الأفلام في سينما كوزموس عرف من الجمهور أن الممثلين دائماً ما يجلسون على مقهى خلف السينما في شارع عماد الدين.

فقرر أن يذهب إليها ويمكث بها ليل نهار ويلعب الكوتشينة معهم حتى يجد فرصته، وبالفعل تعرف على العديد من الممثلين الصغار الذين عرضوا عليه أن يشارك معهم فى فيلم جديد من بطولة شكرى سرحان.

لتكون بداياته السينمائية من خلال فيلم “اللص والكلاب” عام 1962 في دور عامل بمحطة البنزين ثم شارك بعد ذلك في فيلم “إضراب الشحاتين” عام 1967 للمخرج حسن الإمام ثم فيلم “ورد وشوك” عام 1970 مع ناهد شريف ومحمد رشدي.

ومنذ ذلك الوقت توالت اعمال الفنان صالح العويل فشارك في اكثر من 220 عمل فني وقد تركزت أدواره في تجسيد شخصية البلطجي ورجل العصابة والشرير أو الفلاح والصعيدي.

يذكر انه قد ظهر اسم الفنان صالح العويل خطأ على بعض التترات بصيغة “صالح العويم” مثل تتر فيلم “راجل بسبع أرواح” وفيلم “عشش الترجمان”.

ضربه للزعيم وعن ذكريات الفنان صالح العويل مع الزعيم عادل إمام فهي كثيرة ولا تحصي فقد شاركه في 10 أفلام ومسلسل واحد.

وقد قال الفنان صالح العويل في احد الحوارت التلفزيونية أنه في أحد مشاهد فيلم “عصابة حمادة وتوتو” عام 1982 قام بضرب عادل إمام ضربا مبرحا رغم أن المخرج قد طلب منه أن يضربه ضربا زائفا.

وربما كان سبب هذا هو المشاعر السلبية التي يكنها الفنان صالح العويل لعادل إمام حيث صرح سابقا انه قد وقف أمام العديد من النجوم ولكن الوحيد الذي لم يحبه هو عادل إمام ووصفه بأنه “متكبر وأناني”.

كما انه يري أن الفنان الراحل سمير غانم هو أكثر الممثلين رقة وحنان حتي حكي أنه في أحد مشاهد فيلم “إنهم يسرقون الأرانب” عام 1983 كان يفترض لغانم أن يضربه ب “الشومة” علي رأسه ولكنه رفض ذلك وضربه ببذنجانة بدلا من الشومة.

كما قال أن الفنان الراحل أحمد زكي وأثناء تأديته لأحد المشاهد معه في فيلم “حسن اللول” عام 1997 قام بصفعه علي وجهه دون أن يكون ذلك مكتوبا في السيناريو مما أغضب العويل كثيرا ولكن الرحل عمل علي ترضيته وأعطاه مبلغا من المال.

حياته الأسرية تزوج الفنان صالح العويل من خارج الوسط الفني وانجب 6 بنات وولد ولم يفكر أحدهم أن يخطو على نهج أبيه ويدخل التمثيل.

حتى ابنه الوحيد حاول معه مراراً وتكراراً أن ينضم لإحدى المسرحيات التى يقدمها، إلا أنه رفض ليس كرهاً فى التمثيل بل لأنه لا يجيده.

أعماله الفنية قدم الفنان صالح العويل العديد من الأفلام السينمائية ومنها “الخيط الرفيع، الرصاصة لا تزال في جيبي، الأمبراطور، احنا بتوع الأتوبيس، قهوة المواردي، الحريف، عفوا ايها القانون، ملف في الأداب، البرئ، بطل من ورق، البوليس النسائي، العميل رقم 13، جزيرة الشيطان، قضية سميحة بدران، الشيطانة التي أحبتني، الراقصة والسياسي، شمس الزناتي، مستر كاراتيه”.

وكانت بداياته مع الدراما من خلال مسلسل “أحلام الفني الطائر” عام 1976 مع الزعيم عادل إمام ثم شارك بعد ذلك في مسلسلات منها “الكابتن جودة، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، يوميات ونيس، نصف ربيع الأخر، ترويض الشرسة، زيزينيا، السيرة الهلالية، فارس بلا جواد، رجل في زمن العولمة، جحا المصري، أميرة من عابدين، العصيان، جبل الحلال”… وغيرهم.

كما شارك الفنان صالح العويل في عدد من السهىرات التلفزيونية ومنها “لا وقت للخوف، حدث في كفر الطناشي، الوجه والقناع، البرئ والصورة، وجهي القمر” بالاضافة الي ظهوره في فوازير “إحنا فين” عام 1994 مع سمير صبري وحسن كامي.

أما في مجال المسرح فقد شارك الفنان صالح العويل في اربع مسرحيات وهما “زقاق المدق” عام 1985، “الصعايدة وصلوا” عام 1989، “حكيم عيون” عام 2001 و”غريب الدار” مع ميمي جمال ونجاح الموجي.

اختفاء عن الساحة “أنا حالياً قاعد فى باسوس بالقليوبية وراضى عن مسيرتى الفنية حتى لو قاعد فى البيت دلوقتى” كانت تلك اخر كلمات الفنان صالح العويل منذ سبع سنوات عندما قدم اخر اعماله في 2015 حيث شارك في مسلسل “اوراق التوت” والجزء الثاني من مسلسل ” أنا وبابا وماما”.

ويقال أن الزعيم حاربه وتسبب في عدم منحه أدوارا من المخرجين في الأعمال الجديدة.