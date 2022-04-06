انت الان تتابع خبر فتاة تُثير جنون وفاء الكيلاني وتعترف بما فعلته مع الفنان تيم حسن سراً .. وهكذا ردت الإعلامية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

تلقّت الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني​ تعليقا لافتا من متابعة قالت لها:بتعرفي اني كنت بحب تيم، وانتي اخدتي مني، بس يلا مبروك وان شاء الله تتهنون يا رب، بحبكم ردي عليي بليز. وردّت عليها وفاء بشكل طريف قائلة: "ابتهال معلش حبيبتي كملي حبك، انا سمحالك".

وكان شارك الممثل السوري ​تيم حسن​ صورة عبر صفحته الخاصة، ظهر فيها مع زوجته وفاء الكيلاني. وقد بدا تيم وزوجته بحالة من السعادة، وإكتفى بالتعليق على الصورة بإيموجي قلب، عبّر فيه عن حبه لزوجته وفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. فتاة تُثير جنون وفاء الكيلاني وتعترف بما فعلته مع الفنان تيم حسن سراً .. وهكذا ردت الإعلامية ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.