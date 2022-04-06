شاهد .. رامز جلال يسخر من ملابس النجمة (هنا الزاهد) المثيرة وبنطالها المقطع الذي كشف جسدها بشكل خادش (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر رامز جلال يسخر من ملابس النجمة (هنا الزاهد) المثيرة وبنطالها المقطع الذي كشف جسدها بشكل خادش (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج رامز جلال الجديد هذا العام رامز موفي ستار، لتكون أحدث ضحية للبرنامج الذي يشارك فيه النجم العالمي فاندام.

وظهرت هنا الزاهد بملابس مثيرة ضيقة جدا أبرزت جسدها، كما ارتدت بنطال جينز مقطع كشف أجزاء من جسمها، ما عرضها لسخرية رامز جلال اللاذعة.

وبمجرد ظهور هنا في أول الحلقة علق رامز على أزيائها بقوله:” رافعة البنطلون لحد زورك ليه عندك برد، وبنطلونك مقطع ليه.. عضة كلب دي.. وايه شطنة الهنود الحمر دي”.

كما وصفها رامز جلال بأنها “غجرية من غجريات قرطبة، وحسناء غرناطة وعاملة نظافة من المالديف.”

وتابع أن هنا الزاهد بدأت حياتها “ممثلة كيوت” حسب وصفه، ثم تحولت لأدوار “الشر والردح”، مضيفا:”.. وأنا جايبها النهاردة علشان أرجعها لسكة البراءة.”

هذا وانتابت هنا الزاهد حالة من الفزع والصراخ بمجرد تطبيق مقلب رامز وبدأ الرحلة الجنونية مع فاندام.

ويذاع برنامج “رامز موفي ستار” لرامز جلال على شاشة “إم بي سي” السعودية يومياً في رمضان.

كما تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض، تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان.