شاهد .. الوليد مقداد ونور غسان يخطفان قلوب الجمهور بإطلالة صارخة وغير متوقعة !! (اتفرج فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر اليوتيوبر ونجم قناة ​طيور الجنة​ ​الوليد مقداد​ مقطع فيديو له برفقة زوجته ​نور غسان​ على قناتهما الخاصة عبر يوتيوب، وقد استعرض الثنائي زينة شهر رمضان في منزلهما. وكانت الزينة عبارة عن فانوس وشريط مضاء وهلال وأواني للتمر، اضافة الى فناجين مكتوب عليها رمضان يجمعنا.

وقد تلقّى الزوجان عدد كبير من التعليقات الداعمة لهما من قبل المتابعين، خصوصا وأن قناتهما جديدة على اليوتيوب، اذ كانا يطلّا سابقا من خلال قناة "عصومي ووليد" التي تعدّ من أشهر القنوات وتمتلك الملايين من المشتركين.

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