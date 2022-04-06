شاهد .. مصير مروع للفنانة المصرية يسرا بعد تعرضها لحادث سير وفقدان نظرها.. تفاصيل ما حدث في أحلام سعيدة !!

انت الان تتابع خبر مصير مروع للفنانة المصرية يسرا بعد تعرضها لحادث سير وفقدان نظرها.. تفاصيل ما حدث في أحلام سعيدة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

خلال تطور أحداث مسلسل أحلام سعيدة تفقد الممثلة ​يسرا​، التي تجسد شخصية السيدة فريدة التي تنحدر من المجتمع المخملي، بصرها وذلك بسبب حادث سير لها خلال خروجها من صالة المزادات، الا انها لم تتأكد من هوية الفاعل، لكنها تحلم بالحادث، وتكتشف أن شقيقها الذي تسبب بفقدانها البصر، فتذهب إلى نيابة قصر النيل للتبليغ عنه.

من جهتها، تلعب الممثلة إنتصار دور شقيقة الممثلة غادة عادل "شيرين" التي تبحث لها على زوج بسبب دخولها في سن الـ 40 وعدم ارتباطها حتى الآن. غادة عادل تزور دكتورة لمعالجتها من الأرق، وتجلس الى جانب يسرا التي تتعالج أيضا بسبب الحادث الذي تعرضت له.



أما الفنانة ​مي كساب​، فتظهر خلال معالجتها من الأرق أيضاً وذلك بعد زوجها "نور محمود" الذي تزوج عليها.