شاهد .. الفنانة أحلام الشامسي تصدم الكل برد غير متوقع على فتاة قامت بتقليدها .. لن تصدق ماذا فعلت ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام الشامسي تصدم الكل برد غير متوقع على فتاة قامت بتقليدها .. لن تصدق ماذا فعلت ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بطريقة غير متوقعة على فتاة اسمها ريم عبد الله قامت بتقليدها ونشرت فيديو خاص بها وعلقت عليه. أحلام الشامسي علقت على فيديو ريم عبد الله التي قامت بتقليدها وقالت: “ههه أهم شي مبارك…ريم تشبهني أحبها…وحبيب الحبيب أحبه”. الفتاة قلدت أحلام في برنامج “استديو 2” وقامت بإعادة تمثيل ردة فعل الشامسي بعد فرض عليها حجر صحي في الكويت في حين تم السماح للفنان فهد الكبيسي بالمغادرة. وتسببت ردة فعل أحلام على الفيديو بمفاجأة للجميع الذين اعتقدوا أنها ستغضب وأنه ستقوم بمهاجمة الفتاة الا أن تعليقها تلقى إشادات واسعة.

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