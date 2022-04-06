شاهد .. شقيقة الفنان سمير صبري تُبكي قلوب كل المصريين بخبر مُحزن بشأن الحالة الصحية لشقيقها !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر شقيقة الفنان سمير صبري تُبكي قلوب كل المصريين بخبر مُحزن بشأن الحالة الصحية لشقيقها !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

نفت عنايات صبرى، شقيقة الفنان الكبير سمير صبرى، إجراء شقيقها أى حوارات أو أحاديث صحفية خلال الفترة الماضية.

وقالت عنايات صبرى إنه لا يزال فى المستشفى يتلقى العلاج بعد قرار الأطباء بتأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة فى القلب للمرة الثالثة نظرا لأن حالته الصحيه لا تتحمل إجراء مثل تلك العملية فى الوقت الحالى.

وأضافت شقيقة الفنان الكبير سمير صبرى أنه يخضع للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.

وكانت إذاعة الأغاني قررت طرح فوازير “سمير بيكلم مين”، والتى يقدمها الفنان سمير صبري ، وذلك بعد تأجيل إذاعتها العام الماضي.

وتعتمد فكرة الفوازير التى يقدمها الفنان سمير صبري على إجراء حوار مع الضيف دون الكشف عن هويته، على أن يقوم المستمع بتحديد هويته من خلال نبرة صوته.

وكان الإعلامي عمرو الليثي زار الفنان سمير صبري في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي وآخر تطورات الأزمة التي مر بها.

ونشر الليثي عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” صورة خلال زيارته للفنان سمير صبري في المستشفى وكتب قائلا: "‏الحمد لله اطمنت على أستاذنا الكبير ‎#سمير_صبري وأسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".