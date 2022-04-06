انت الان تتابع خبر الدين خط أحمر.. ميار الببلاوي تهين الفنانة إلهام شاهين وتلقنها درساً في الأدب لن تنساه أبداً ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
حلت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفه على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج سابع سما، المُذاع عبر فضائية النهار.
وهاجمت "ميار الببلاوي"، الفنانة إلهام شاهين بسبب تصريحاتها الأخيرة، قائله: "اتكلمي في أي حاجه بعيد عن الدين"، لافته: "ممكن نتكلم في أي حاجه لكن الدين خط أحمر".
وأضافت: "الدين غير قابل لوجهات النظر"، لافته: "إلهام شاهين أستاذة في مجالها، وكنت أحلم بالتمثيل معها".
وكانت الفنانة الهام شاهين حلت ضيفة على برنامج " العرافة " المذاع علي قناه " المحور " في أول أيام شهر رمضان المبارك .
زقالت الفنانة الهام شاهين إن الفن لا يرتبط بالدين إلا إذا كان هناك مشهد مخالف " حرام " ، مؤكدة ان شخصية الممثلة في أي عمل فني لا يجب أن ترتبط بالدين .
وأضافت الهام شاهين، " لو هنربط كل حاجة بالدين يبقي مش هنعمل حاجة خالص ، منفعلة قائلة " أنا مشكلتي في التطرف الديني والتطرف في الآراء " ، لافتة إلي أن أي شخص لدية أفكار متطرفة يجب إلا يفرضها علينا " .
وتشارك إلهام شاهين في دراما رمضان 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر" في موسم مسلسلات رمضان 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. الدين خط أحمر.. ميار الببلاوي تهين الفنانة إلهام شاهين وتلقنها درساً في الأدب لن تنساه أبداً ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.