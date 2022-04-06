شاهد .. الدين خط أحمر.. ميار الببلاوي تهين الفنانة إلهام شاهين وتلقنها درساً في الأدب لن تنساه أبداً !

انت الان تتابع خبر الدين خط أحمر.. ميار الببلاوي تهين الفنانة إلهام شاهين وتلقنها درساً في الأدب لن تنساه أبداً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفه على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج سابع سما، المُذاع عبر فضائية النهار.

وهاجمت "ميار الببلاوي"، الفنانة إلهام شاهين بسبب تصريحاتها الأخيرة، قائله: "اتكلمي في أي حاجه بعيد عن الدين"، لافته: "ممكن نتكلم في أي حاجه لكن الدين خط أحمر".

وأضافت: "الدين غير قابل لوجهات النظر"، لافته: "إلهام شاهين أستاذة في مجالها، وكنت أحلم بالتمثيل معها".

وكانت الفنانة الهام شاهين حلت ضيفة على برنامج " العرافة " المذاع علي قناه " المحور " في أول أيام شهر رمضان المبارك .

زقالت الفنانة الهام شاهين إن الفن لا يرتبط بالدين إلا إذا كان هناك مشهد مخالف " حرام " ، مؤكدة ان شخصية الممثلة في أي عمل فني لا يجب أن ترتبط بالدين .

وأضافت الهام شاهين، " لو هنربط كل حاجة بالدين يبقي مش هنعمل حاجة خالص ، منفعلة قائلة " أنا مشكلتي في التطرف الديني والتطرف في الآراء " ، لافتة إلي أن أي شخص لدية أفكار متطرفة يجب إلا يفرضها علينا " .

وتشارك إلهام شاهين في دراما رمضان 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر" في موسم مسلسلات رمضان 2022.