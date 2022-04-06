شاهد .. سألوا الفنان حسن مصطفى : ليه الزعيم عادل إمام رفض يشارك معاكو في العيال كبرت ؟ .. إجابته صدمت كل الوسط الفني!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)
كشف الفنان حسن مصطفى كواليس مسرحية العيال كبرت التي قام النجم الراحل ببطولتها بالمشاركة مع الراحلين سعيد صالح واحمد زكي ويونس شلبي.
وقال الفنان الراحل في تصريحات صحفية سابقة عن الكواليس لقد كانت ناجحة ثرية بالعلاقات الانسانية فقد كان احمد زكي ذلك (الغول) على المسرح في مسرحية (هاللو شلبي) قد برع في تقليد الفنان محمود المليجي وبالتالي كان كل من عمل بمسرحية العيال كبرت يعمل له الف حساب.
وأضاف أن زكي “كان يفاجئنا جميعا ونحن مندمجين علي خشبة المسرح بافيهات جديدة لم تكن في النص اصلا وهو ما كان يجعل كريمة مختار تصاب بنوبة من الضحك لدرجة انها كانت تخفي وجهها من الجمهور حتى تستطيع ان تدخل مرة تانية في جو المسرحية”.
واضاف مصطفى “لقد رفض عادل امام المشاركة في تلك المسرحية لأنه كان يريد ان يكون هو البطل وليس ان تكون بطولة جماعية كما حدث بالمسرحية”.
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