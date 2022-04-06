شاهد .. مفاجأة مزلزلة لم يتوقعها أحد.. لن تصدق أن الفنان مصطفى شعبان تزوج من ياسمين قبل 15 سنة !! أنكشف المستور !

انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة لم يتوقعها أحد.. لن تصدق أن الفنان مصطفى شعبان تزوج من ياسمين قبل 15 سنة !! أنكشف المستور ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)
يعتقد الكثيرون أن الفنان مصطفى شعبان لم يسبق له الزواج مطلقًا، وهذا الأمر غير صائب فقد سبق له الزواج مرة واحدة من فتاة خارج الوسط الفني تدعى ياسمين.
وارتبط مصطفى شعبان بزوجته السابقة التي التقاها في إحدى صالات الألعاب الرياضية، عام 2006 ووقعت بينهما قصة حب من النظرة الأولى مما دفعه لطلب الزواج منها.
وبعد أن تم الزواج وقعت الخلافات سريعًا بين الثنائي، فالفتاة التي ارتبط بها من خارج الوسط الفني، لم تعي كيفية الارتباط بفنان، فوقعت بينهما خلافات بسبب الغيرة، وقيل وقتها أنه بسبب محاولاتها للتدخل أيضًا في اختيارات مصطفى شعبان الفنية من خلال الاطلاع على السيناريو.
وانتهت زيجة مصطفى شعبان سريعًا حيث لم تدم أكثر من 7 أشهر، استقر الطرفان خلالها على الطلاق واستوفت الزوجة حقوقها وانتهى الأمر.
ومنذ ذلك الوقت يحتفظ مصطفى شعبان بحياته الشخصية بعيدة عن الإعلام، بالإضافة لاحتفاظه بعزوبيته فلم يعلن زواجه بعدها مجددًا.
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