شاهد .. لن تصدق كم تقاضت الفنانة الإماراتية أحلام مقابل مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم آراب أيدول ؟؟ .. الرقم خيالي وكبير !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضت الفنانة الإماراتية أحلام مقابل مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم آراب أيدول ؟؟ .. الرقم خيالي وكبير ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

في الماضي كان الفنان يصرف ما يجنيه من الفن على الفن نفسه، بدليل أن كبار الفنانين أمضوا آخر أيامهم وهم يعانون الفقر والعوز، ولم يتمكنوا حتى من توفير المال اللازم لعلاجهم.

اليوم أصبح الفنانون يتنافسون على زيادة حجم أرصدتهم في البنوك، وعلى امتلاك الشقق والعمارات والسيارات والطائرات.

ولقد كثرت الأخبار في الفترة الأخيرة حول ثروة أحلام وممتلكاتها، التي تعتبر الأكثر ثراء بين النجمات الخليجيات، فهي تمتلك منزلا في دبي، وآخر في الدوحة، وثالثا في إسطنبول، ورابعا في لندن، وخامسا في باريس، إضافة إلى منزلها في بيروت.

كما تمتلك طائرة خاصة و49 في المائة من أسهم شركة طيران، وما يزيد على 20 سيارة، ويقال إنها حصلت على 3 ملايين دولار لقاء مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم برنامج «آراب أيدول»، أما زوجها مبارك الهاجري فيمتلك شركة تنقيب عن النفط في قطر.