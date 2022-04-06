شاهد .. اتفرج اللحظة التي انهارت فيها النجمة هنا الزاهد بعد اكتشاف مقلب رامز موڤي ستار.. بكاء هستيري (فيديو صادم)

انت الان تتابع خبر اتفرج اللحظة التي انهارت فيها النجمة هنا الزاهد بعد اكتشاف مقلب رامز موڤي ستار.. بكاء هستيري (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

نهارت الفنانة هنا الزاهد ودخلت في نوبة صراخ وبكاء أثناء تعرضها لأصعب لحظات برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر.

توقفت العربة بالفنانة هنا الزاهد ورامز جلال على حافة الجسر المعلق فوق البحيرة وظهر التمساح، فبدأت تصرخ وتستغيث طالبة فتح الباب وإنقاذها من ذلك الموقف الصعب، لكن العربة واصلت الانزلاق في اتجاه البحيرة، وفي نفس الوقت كان رامز جلال يخيفها بالثعبان باستمرار.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

ويتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.